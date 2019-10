Galerii: aasta õpetajaid tunnustati tänumeeli  

Aasta lasteaiaõpetaja Heidi Jakobson, kes on nomineeritud ka üleriigiliselt, ütles, et praegu on tal rühmas nii väikesed lapsed, et neile ta ei ütlegi, et on aasta õpetaja. "Olen nende jaoks alati õpetaja," lausus Jakobson. Õpetaja, kes peab oluliseks looduslähedast mõtlemist, on lasteaias koos mudilastega kasvatanud kanu. "Hea õpetaja on empaatiline ja selline, kes teeb lastega mõnuga seda, mis nii neid kui ka ennast huvitab. Mängib nendega koos," lausus Jakobson. Ta lisas, et talle meeldib teha erilisi, loovaid asju.