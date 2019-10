Tellijale

Reformierakonna Rakvere linna ja Lääne-Virumaa organisatsiooni esimees Aleksandr Holst, kes peab varsti loobuma Rakvere linnavolikogu aseesimehe kohast, meenutas, et Rakveres on arutletud selle üle, kas linnal on ikka vaja kahte abilinnapead.