Jaak Aab: annaks omavalitsustele aega atra seada

Viimasel ajal tihti Virumaal liikuv riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et suund riigis on sinnapoole, et tähtsamad otsused piirkonna arengu kohta tehtaks kohapeal. Ta näeb võimalusi kohalike maksude tekkeks, vajadust maksustada maad selle väärtuse järgi ja anda ka selles asjas kohalikule omavalitsusele enam otsustusõigust.