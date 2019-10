Täna Rakveres peetaval piimafoorumil arutatakse globaalseid probleeme

SEB panga analüüsi kohaselt on Baltimaade toorpiima aastatoodang viimastel aastatel püsinud kolme miljoni tonni juures. Nii Eesti kui ka Läti aastatoodang on 0,7–0,8 miljonit tonni ning Leedul ligi 1,4 miljonit tonni. Kui Eesti aastatoodang on viimastel aastatel kasvanud, siis Läti puhul on näha pigem kahanemistendentsi. Piimatoodete valmistamise aastamaht on Balti riikides endiselt veidi üle 2,8 miljoni tonni, millest lõviosa – ligi 1,7 miljonit tonni – töötleb Leedu. Läti ja Eesti vastav näitaja on ligi 0,6 miljonit tonni ja siingi on näha kasvu Eesti ning kahanemist Läti mahtudes.