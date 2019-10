Ida-Virumaa elanikud saavad tasuta eesti keele õpet TalTechi Virumaa kolledžis

"Narva eesti keele maja eesmärk on mitmekesistada täiskasvanute eesti keele õpet ja pakkuda keeleõppijatele rohkem sobivaid võimalusi keele praktiseerimiseks. Meil on hea meel, et tänu koostööle TalTechi Virumaa kolledžiga on meie kursused ja teenused nüüd kättesaadavad ka Kohtla-Järve elanikele. Oktoobris pakume kõigile keeleõppijatele võimalusi keelt õppida ja harjutada tandemõppes ning filmiõhtutel," ütles integratsiooni sihtasutuse Narva eesti keele maja juhataja Margarita Källo.