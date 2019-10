Politsei mobiilne kiiruskaamera jõudis ka meie maakonda

Ida prefektuuri liiklusgrupi välijuht Annika Elm rääkis, et mobiilne kiiruskaamera on Virumaal kasutusel augustist alates. Prooviperiood ei ole veel lõppenud. Politsei katsetab kaamerat eri kohtades, jälgides valgust, piltide kvaliteeti, nurki, tõuse, langusi ja kurve. "See tähendab, et tänaseni on kõik mõõtmised toimunud testrežiimis ehk ühtegi teatist rikkujatele ei ole välja saadetud," selgitas Elm ja lisas, et politseile on abiks kevadel korraldatud liiklustalgute raames inimeste edastatud info paikadest, kus vajatakse rohkem politsei järelevalvet liikluse rahustamiseks.