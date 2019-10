Reedel tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Põhja-Eestis ja saartel on öösel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lõuna-Eestis on muutliku pilvisusega ilm ja sajuhooge üksikuid, paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2-7, saartel ja rannikul kirde- ja põhjatuul 6-12, Soome lahe ääres puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-7 kraadi, Lõuna-Eestis on temperatuur vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Võib sadada hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 3-5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis ja saartel sajab hooti vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.