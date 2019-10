TantsuMENÜÜ toob Rakverre tantsulavastuse

“Suureks mõjutajaks ja inspiratsiooniks sai Barbara Krugeri kollaaž “Your Body is a Battleground”, millel on väga võimas sõnum: vastuhakk ühiskonna loodud standarditele ja sellele, kuidas meie kehad välja peaksid nägema, vastandina sellele, kuidas me tahaksime, et need välja näeksid. Samuti on lavastuse sünd inspireeritud Meret Oppenheimi skulptuurist “Object” (1936) ja Allen Jonesi skulptuuridest, mis kehastavad naisi sisustusesemetena ehk objektidena,” rääkis Sandra Põld.