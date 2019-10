Tellijale

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et enne kuvatõmmise andmist kirjutas töötaja avalduse võimaliku kelmi kujutise saamiseks. Ka märkis töötaja avalduses, et kujutist on vaja politseile avalduse tegemiseks. Suurkaevu sõnul oli töötaja turvavideo salvestiselt tundnud ära mehe, kellele ta oli tasunud lihakraami eest, mida pole seni kätte saanud.