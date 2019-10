Tellijale

“Hea õpetaja on empaatiline. Ta teeb lastega seda, mis neid ja ennast huvitab,” lausus Jakobson, kes on töötanud lasteaias 25 aastat. Looduslähedusest lugu pidav lasteaiaõpetaja, kes on nomineeritud ka Eesti aasta lasteaiaõpetaja tiitlile, nentis, et tema rühma lastel pole kõrgest tunnustusest aimu. “Nad on nii väikesed. Aga olen nende jaoks alati õpetaja. Aasta õpetaja,” sõnas Jakobson.