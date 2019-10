Ajalooline Võsu peitub mändide all

Enamik Võsul rannas käijatest liiguvad trajektooril parkla–rand–pood–söögikoht ega teagi, et suur osa väikesest rannaasulast on võõraste pilkude eest varjatud. Nõukogudeaegsed suvilapiirkonnad on ühed suurimad Eestis ja ajastuomasena hästi säilinud.