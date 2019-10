Täna tähistatakse rahvusvahelist loomakaitsepäeva

Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ootab sel päeval kõiki inimesi loomade varjupaikadesse külla. "Tänu toredatele sponsoritele on kõikidel külastajatel võimalik sel päeval ka suu magusaks saada. Külastada saab kasside vabapidamistubasid ning eriti oodatud on külakost kassidele – nii kuivtoidud, konservid kui ka kassiliiv."

Muuhulgas on Varjupaikade MTÜ traditsiooni kohaselt ristinud oktoobri “musta kassi kuuks”, mis tähendab seda, et loovutustasu mustadel ja must-valgetel kassidel on kõigest üks euro. Kuuendat aastat toimuv traditsioon on ellu viidud sellepärast, et mustad kassid kipuvad varjupaikadesse teistest kauemaks jääma.