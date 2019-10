Galerii: vangerdus tõi Kadrina keskkooli juhtima naisdirektori  

Tänasel õpetajal on õigus. Seda kinnitavad ka õpilased. Uhket helkivat diskostiilis mütsi ja külluslike volangidega pükse kandev kehalise kasvatuse õpetaja Janika Holmberg on kodus antud ülesande täitnud ideaalselt: selga olid kästud panna 70-ndate stiilis riided. Ta naudib tänast päeva, ilmselgelt. 32 aastat koolis töötanud pedagoog ütles, et õpetajate päeval sai ta targemaks. "Õppisin ruumi pindala selgeks. Aga järeleaitamist vajan veel," lausus Holmberg. Moekunstist lugu pidav õpilane mainis, et kui ta esmaspäeval taas õpetaja on, siis võib juhtuda, et müts, mis on täna uhkelt komplimente kogunud, on tal peas sama.