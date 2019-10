Haljala kooli õpetaja Maarja Okk pälvis tunnustuse

“Keele- ja kirjanduskäpp peaks ma niikuinii olema, aga Keskkonnakäpa tiitli üle tunnen tõesti rõõmu. Kogu see valdkond on mulle väga oluline. Minu soov on panna noori mõtlema, milline keskkond neid ümbritseb, milline on tulevik, millises maailmas nad elavad,” kõneles õpetaja.