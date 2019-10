Pikk tänav vajab veel kõpitsemist

“Praegu askeldavad Pikal tänaval ehitajad ja eks nad on seal omajagu plaate ära lõhkunud, mis neil nüüd välja vahetada tuleb,” nentis Korbe. Linnavalitsuse teedeinsener rääkis, et ehitajad liiguvad Pikal tänaval raskete masinatega ja ilmselt on just need suured kõnniteeplaadid katki pressinud.

“Selge on, et oktoobri lõpuks peavad olema need plaadid välja vahetatud, vastasel juhul ei saa me tänavat ehitajalt vastu võtta,” lausus Korbe. Praegu on suurem osa katkisi plaate, kuid mitte kõik, tähistatud ristikesega.

Ilmselt võib aga neid katki minna veelgi, sest Pikal tänaval käib tänavamööbli paigaldus. Raskeid betoonist lillekaste veetakse paratamatult suurte autodega. Lilli kastidesse vastu talve siiski istutama ei hakata.