“Kino maale” keskendub Taani filmikunstile ja filmifilateeliale

Festivali “Kino maale” fookuses on Taani filmikunst ja Eesti animaatorite uudislooming ning vaadata saab filmiteemalist filateelianäitust. Lastele ja noortele ning 1. jalaväebrigaadi ajateenijatele on avatud kaks eraldi töötuba ja toimub konkurss.

“Oleme rõõmsad, et tänavu saame vaatajatele pakkuda kaua oodatud uut filmižanri, milleks on lühimängufilm. Tänavu on filmivalik žanriliselt mitmekesisem kui kunagi varem, põnevat vaatamist on igale sihtrühmale,” ütles festivali juht Indrek Jurtšenko.

“Festivalikavas on kümme programmi, kokku üle 60 filmi. Tänavu on fookuses Taani filmikunst, kuna teeme tänukummarduse Taani ja Eesti suhetele, mis seotud Taani lipu sünnipäevaga. Legendide kohaselt on Taani lipp pärit just Eestist. Taani filmikunsti näitame läbi kuue mitmekesise programmi, samuti on meil rahvale pakkuda neli programmi Eesti animaatorite töödest,” rääkis festivali juht.