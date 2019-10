“Sinihabe” tuleb taas Rakvere kohtumajja

Täna ja homme kell 19 etendab Rakveres tegutsev teatritrupp KaRakTer Rakvere kohtumaja saalis Max Frischi “Sinihabet”. Tegemist on veebruaris esietendunud tükiga, mille lavastaja Tiit Alte sõnul on publik väga hästi vastu võtnud. “See lugu räägib igaühest meist,” märkis Alte. Peategelaseks on arst, kes on seitse korda abiellunud ja kes jääb etenduse käigus taas üksi. Lugu keskendub inimsuhetele.