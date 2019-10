Algab kristlik Alfa kursus

Alfa formaadiks on vestlus oma laudkonnas, sellele järgneb loeng ning arutelu kuuldu üle. Kursuse korraldab Rakvere Karmeli kogudus ja kohtutakse üheteistkümnel pühapäeval. Kolm esimest õhtut toimuvad Laada Cafés, kus peale loengu esitatakse ka elavat muusikat. Iga kord on uus lektor, avakokkusaamisel kõneleb Ilmar Tomusk ning musitseerivad Irina ja Madis Pikat. Järgmisel pühapäeval on lektoriks muusik Joonas Alvre, kes teeb ühtlasi ka muusikat. 20. oktoobril kõneleb Peeter Koppel ning musitseerib Helis Järvepere-Luik koos Mattias Einsteiniga.