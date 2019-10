Perearstikriisist räägitakse juba hea mitu aastat. Kui enne tundsid paljud, et sümptomid küll on, kuid neid haiguspuhang ei puuduta, siis nüüd on viirus ka siin kandis maad võtmas ja katk jõuab tasapisi, aga kindlalt Lääne-Virumaale.