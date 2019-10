Galerii: kolmandat korda toimuv Festheart sai avalöögi

Festhearti avamisel rääkis selle idee autor Teet Suur, et ühe festivali elujõudu saab hinnata viie aasta jooksul. "Rasked ajad on üle elatud," ütles Teet Suur.

Festhearti peakorraldaja Keio Soomelt lisas, et kolm aastat on olnud huvitavad. "On olnud toredaid hetki, võitlust ja võitu," märkis Soomelt.

Seekordne Festheart teeb kummarduse laulu- ja tantsupeo juubeliaastale. Festivali avafilmiks oli Gruusia režissööri Kev Akini "Ja siis me tantsisime". See jutustab loo, kuidas Gruusia rahvuslikku tantsu õppivate noorte seas on võrdselt oluline eneseteostus tantsu kaudu ja oma südame järgimine tõelist armastust otsides. Cannes'i filmifestivalil publiku ja kriitikute kiidusõnu pälvinud linateos on võitnud auhindu Sarajevost Odessani ning valitud esindama Rootsit parima rahvusvahelise filmi Oscari-rallis.

Festivali filmiprogrammis on tähtsal kohal sporditeema, samuti on lähtepunktiks tegelastevaheline sõprus. Eluloofilme on seekord festivalil koguni kaks.

Neil päevil toimuvad ka mitmesugused diskussioonid. Homme arutlevad Rakvere teatri kohvikus pride-paraadide üle eripalgeliste pride'ide korraldajad Helsingist, Tallinnast, Riiast ja Thbilisist. Vestlust juhib Eesti inimõiguste keskuse juht Kari Käsper.

Festhearti noorte vabatahtlike initsiatiivil toimub pühapäeval animatsioonitöötuba, kus kõigil huvilistel on võimalus kätt proovida näiteks režissööri, animaatori või näitlejana ning näha, kuidas toimub helindamine ja monteerimine. Animatsiooni tegemiseks on kohapeal kõik vajalik ja joonistamisoskus ei ole kõige olulisem.

Samal hommikul on võimalus osaleda ka jumalateenistusel Rakvere Kolmainu kirikus, kus teenivad Tauno Toompuu ja Annika Laats.

Festheart lõppeb koorimuusikaga, esinevad LGBT koor Vikerlased ja pianist Kirill Lissijenko. Kavas on maailma ja Eesti klassika, sealhulgas ka palad viimaselt laulupeolt.

Filmifestival on laienenud sedakorda ka Pärnusse ja Tartusse, kus seansid toimusid enne põhifestivali.