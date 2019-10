Tarva ja Pärnu korvpalliheitlus küttis Rakvere spordihalli kuumaks

Kohtumist piltlikult öeldes lendstardist alustanud rakverlased tegid tuhandepealise publiku ees kolme minutiga 7:0 spurdi, kuid külalised said esimese mänguperioodi lõpuks kergest kohmetusest üle ning tasakaalustasid seisu. Avaveerandaeg kuulus siiski väljakuperemeestele 20:17.

Teisel veerandajal pakkusid mõlemad meeskonnad võrdsete heitlust, ent suurele vaheajale mindi juba külaliste 38:35 eduseisul.

Võõrustajate jaoks võttis mäng keerulise pöörde teise poolaja alguses, mil Pärnu hakkas tasapisi eest libisema. Kolmanda perioodi kallutasid nad enda kasuks 14-punktilise paremusega ning juhtisid enne otsustavat, neljandat veerandaega 62:45.

Tarva mängijad leidsid vaatamata kehvale visketabavusele siiski endas jõudu ja pingutasid visalt kuni lõpuni. Nende allajäämist ponnistused paraku ei vääranud ning suvepealinna meeskond võitis 74:61.

Pärnu Sadama mootoriteks olid kaks välismängijat: Jeremiah Daniel Paige viskas 18 punkti ja hankis seitse lauapalli, nende värskeim täiendus lätlane Ernests Kalve kogus 15 punkti ja kaheksa lauapalli. Tarva mänguvankrit vedasid Rain Veideman 16 punkti ja kuue lauapalliga, Tormi Niitsu arvele jäi 12 punkti ja seitse lauapalli.

"Omast kogemusest tean, et Rakvere publik on alati võimas. Eriti veel nüüd, kui peale kahte aastat oli siin esimene [meistriliiga] kodumäng. Me teadsime ja olime valmis selleks, et tuleb täismaja ja kõva lärm. Algus läkski seepärast veidi pekki," rääkis üks Pärnu Sadama liidreid Siim-Markus Post, kes viskas sel korral oma koduklubi kasuks neli punkti.

Posti sõnul nad tasavägise esimese poolaja järel oma mängus otseselt suurt midagi ei muutnud, vaid püüdsid agressiivselt kaitses edasi tegutseda ning see tõi edu. "Saime rünnakul samuti paremad lahendused ja panime visked lihtsalt sisse. Sealt see vahe tuligi. Esimesel poolajal läks lihtsalt palju viskeid vabadelt positsioonidelt mööda," märkis ta. "Surusimegi selle peale, et peaksime olema füüsiliselt paremas vormis. Selline ongi meie mäng. Võit on kõige tähtsam, sest play-off`i pääsemiseks on iga mäng oluline, kuna meeskonnad on siin liigas üsna võrdsed."

Rakvere Tarva peatreener Juris Umbraško tõdes, et hoolealuste hea mängurütm kadus osaliselt juba teisel veerandajal, mil vastased hakkasid kaitses rohkem survet avaldama. "Ei ütleks, et nüüd nii hullusti kõik hakkas sellel hetkel minema, aga eksisime teatud momentidel ise kaitses ning ei leidnud enam, kellele rünnakul toetuda," kõneles ta. "Esimeses kodumängus võis natukene mõju avaldada ka vaimne pool, sest pidime ennast ületama, kuid väikesed eksimused siin ja seal kärpisid enesekindlust. Rahule ei saa loomulikult jääda. Peame näitama rohkem iseloomu ja vähem eksima. Kes keskendub rohkem mängule ja võitlusele, see võidab. Tahame publikule pakkuda rohkem positiivseid emotsioone ja pingutame, et inimesed korra nädalas meie mängule tulles seda saaksid."