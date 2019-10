Härjad jagasid Karudega sama saatust

Tamsalu Los Toros/TalTech-i esindaja Rainer Tops tunnistas, et hooaja algus on mõnevõrra keeruline, sest täisrivistuses pole neil õnnestunud ühiselt treenida. Samuti valmistavad muret mitme olulise palluri vigastused, teiste hulgas oodatakse põhimängujuhi Eric Schmalzi naasmist. "Aga on nii, nagu on," lausus Tops. "Kokkuvõttes midagi muud polnudki, kui see, et meil oli võistkond sellel mängul esimest korda koos. Trenni tuleb teha."