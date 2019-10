Maavald otsib hiiesõpra

Hiiesõbra aunime võib anda inimesele, ühendusele või asutusele, kelle sihikindla tegevuse tõttu on mõni ajalooline looduslik pühapaik säilinud või selle seisukord paranenud, rahvas on saanud rohkem teada maa looduslikest pühapaikadest või on looduslikud pühapaigad paremini kaitstud.