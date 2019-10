Ettevõtlusnädalal toimub maakonnas 15 eri sündmust  

Lääne-Viru arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Epp Orgmets rääkis, et igal aastal luuakse maakonnas keskmiselt 130 uut ettevõtet.

"Sel aastal on ettevõtlusnädalal esimene fookus e-äril, sest just veebipõhised lahendused võimaldavad alustavatel ettevõtetel kiirelt ja efektiivselt jõuda potentsiaalsete klientideni," lausus Orgmets. Ta lisas, et erinevalt varasematest ettevõtlusnädalatest tuuakse tänavu peale ettevõtlusele julgustavate argumentide välja seisukohad, miks ikkagi eelistada palgatööd. "Tasakaalustatud debatiga soovitakse panna laiem avalikkus kaasa mõtlema ettevõtjaks olemise plussidele ja miinustele," ütles Orgmets.