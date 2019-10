Rakverlane Rasmus Kits pälvis aasta põhikooli aineõpetaja aunimetuse

Rasmus Kits rääkis, et aasta õpetajaks saamine on väga lihtne. "Tuleb teha suure pühendumusega palju tööd. Ei tohi alla anda, kui tekib tagasilööke, ja see töö, mida teed, peab tõesti meeldima," lausus Kits.

Tiitli pälvimise kohta ütles aasta põhikooli aineõpetaja, et tema jaoks tähendab see eelkõige tunnustust tervele digitehnoloogia valdkonnale, mitte üksnes talle endale. "Mul on tõesti hea meel, et minusuguste õpetajate tegevust on märgatud ja seda peetakse ka oluliseks. Samuti ei ole see tiitel tunnustus ainult tehtud töö eest, vaid annab kindluse, et ma olen õigel teel, ja julguse edasi tegutseda," lausus Kits.

Auväärse tiitli saavutas ta küll Tallinna 21. koolis ette võetud tööde-tegemiste eest, kuid Lääne-Virumaa noored pole tema õpetusest ilma jäänud – eelkõige jagab Kits oskusi ja tarkusi robootika valdkonnas. "Eelmisel aastal käivitasin projekti "Digivahendid õppetöös", mis tähendab seda, et kasutame roboteid eri ainetundides. Tegemist on väga põneva projektiga, kus nii õpilased kui ka õpetajad kasutavad uusi ja põnevaid õppevahendeid näiteks matemaatikas või geograafias. Projektis osaleb Lääne-Virumaalt üheksa kooli enam kui 100 õpetaja ja 1800 õpilasega," rääkis Kits.

Rasmus Kitse kohta on öeldud, et ta toob tuleviku lastele lähemale. Tema robootikatundidele kõlav kiitus on otsatu. Lisaks seisab ta hea selle eest, et robootikahuvi kanduks kaugemale ainult ühe kooli piiridest. Tema leiutatud robootika õppelaua joonistega käib kaasas 35-tunnine õppekomplekt, mida ta teiste entusiastidega jagab. Ta juhendab usinasti oma õpilasi, ent koolitab välja ka teisi õpetajaid.

Rasmus Kits on usin iseõppija – tema enda haridustee ei olnud kõige siledam, kuid nüüd rügab ta lakkamatult, et olla toeks tänapäeva noortele. Rasmus Kits ei ütle õpilastele vastuseid ette, vaid laseb neil endil need leida.

Laupäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" kuulutati välja laureaadid tosinas kategoorias. Elutööpreemia saavutas Lauri Leesi, keda haridusminister Mailis Reps iseloomustas inimesena, kes jääb Eesti rahvuslikku ajalukku hariduse ja kultuuri kujundajana.

Üheksa kategooria laureaadid pälvisid riikliku preemia suurusega 10 000 eurot. Elutööpreemia laureaadi preemia on 65 000 eurot.

Aasta õpetaja konkurss algas kevadel, mil kandidaate said esitada kõik soovijad. Kokku esitati 1389 kandidaati.

Aasta lasteaiaõpetaja nominentide seas oli ka Rakvere eralasteaia Kaur lasteaiaõpetaja Heidi Jakobson.