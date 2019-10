Ettevõtjad jagasid tulevikuloojatega oma unistuste lugusid

Mare Kalme Arma ratsatalust tutvustas enda teekonda perefirma loomisel. Kalme rääkis, et ettevõtluse juurde tõi teda hobi – ratsutamine. Oma esimese hobuse sai tänane ärinaine gümnaasiumis. Noortele pani ta südamele, et ei tasu jätta esimeste raskuste ilmnemisel alustatut pooleli. "Oluline on eesmärkide seadmine ja nende poole liikumine," lausus Kalme.

Siiri Lahe Estonian Cellist andis noortele aga ülevaate suurettevõtte ja selle juhtide ülesannetest. Õpilastega vesteldi juhi isiksuseomadustest, tippjuhiks saamise teekonnast ja sellest, millised erialad on prioriteetsed ning millised kadumas. Noortele oli üllatuseks, et tippjuhil ei peagi olema valdkonnaspetsiifiline haridus, kuna suurt organisatsiooni juhtides on juhtimisoskus erialastest oskustest olulisem.

AS-i Lajos juhatuse esimees Erko Vallbaum rõhutas, et ettevõtja peab õppima kogu elu ja käima ajaga kaasas. Vallbaum märkis noortele, et kuigi kõrvaltvaatajale võib tunduda, et ettevõtjal on rohkem vabadust kui töölisel, on esimesel end hoopis raskem tööst välja lülitada, kuna vastutuskoorem tuleb koju kaasa. "Et olla edukas, tuleks tema sõnul valida endale meelepärane valdkond, seada eesmärgid ja tegutseda sihipäraselt. Ära ei tohiks unustada ka puhkust," lausus Vallbaum. Perefirma võimalike põlvkondadevaheliste probleemide kohta ütles Erko Vallbaum, et neid esineb ning see on loomulik. "Üksteist kuulatakse ära, kuid otsuse langetab juht," sõnas Vallbaum.