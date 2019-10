Karikakaitsja HC Tallinn suhtub Tapa käsipallimeeskonda tõsiselt

Omavahel on kohtutud tänavu korra, kui tapalased said nimekast rivaalist meistrivõistluste avaringis kodusaalis jagu 21:20.

"Karikavõitu tahaks kaitsta, kus me siis vähemaga piirdume," lausus pealinlaste juhendaja Risto Lepp alaliidu pressiteenistuse vahendusel. Tema sõnul on avaringi vastane Tapa nende jaoks paras pähkel. "Valmistume tõsiselt ja mõtleme hetkel ainult karikamängule," lisas Lepp. Eelolev nädalalõpp toob tema hoolealustele lisaks eurosarja mängud.

Spordiklubi Tapa peatreener Elmu Koppelmann avaldas, et kui algatuseks loodeti karikasarjas kokku minna mõne kergema vastasega, siis loos osutus pimedaks ja vastu tuli hoopis meeskond, keda kõige vähem sooviti. "Tallinn on ikkagi karikakaitsja ja soosik, olgugi, et me neid liigas võitsime. Kindlasti tahavad tallinlased end rehabiliteerida," kõneles Koppelmann. Võrreldes hooaja esimese mänguga on HC Tallinn täienenud ühe olulise lüli võrra, kelleks on Tapal käsipalluriteed alustanud Eesti koondislane Kaspar Lees.