Loomakaitsepäeva tähistati varjupaigas kommidega

Loomakaitsepäeval, mis ülemaailmselt tuntud World Animal Day nime all, pööratakse erilist tähelepanu just loomade varjupaikadele, kus sel päeval käisid üle Eesti vabatahtlikest abilised, samuti viidi sealsetele asukatele toitu ja vajalikke tooteid.

MTÜ Virumaa Loomade Varjupaik juhataja Anneli Sokolov ütles, et Rakvere kodutute loomade varjupaigas jagati külastajatele ja abilistele kommi. "Loomakaitsepäeval leidis omale kodu kaks väikest kassipoega," lausus Sokolov.

Varjupaigas elavate loomade abistamiseks on olemas mitmesuguseid võimalusi. Peale raha annetamise võimaluse on Kika lemmikloomapoodides kogumiskastid, kuhu saab viia ka teistest poodidest ostetud kaupa, mis jõuab igal nädalal varjupaikadesse. Kikal on kauplus ka Rakveres. Varjupaigad võtavad annetustena vastu üpris mitmekesist kraami, vastavat informatsiooni leiab SIIT.