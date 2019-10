Ettevõtlikud naised kutsuvad raamist välja astuma

Korraldajad lubavad uuenäolist konverentsi, mis mõeldud eelkõige naistele ning kus päeva jooksul jagatakse põnevaid ja julgeid ettevõtlusideid ja räägitakse ka läbikukkumisest kui edu loomulikust osast.

"Konverentsile on oodatud eelkõige ettevõtlikud inimesed, olgu siis naised või mehed," rääkis MTÜ VEN üks juhatuse liikmetest ja konverentsi korraldajatest Berit Soosaar.

Ta nimetas, et teiste seas tulevad külla ka digiturunduse gurud Sharplife OÜ-st. "Nad on väga inspireerivad ja aitavad inimestel muuta oma elustiili ka sissetulekuallikaks," rääkis Soosaar.

MTÜ VEN korraldab konverentsi ettevõtlusnädala raames ning ühtlasi on see esimene üritus kaheksaosalisest ja kaks aastat kestvast projektist, mida rahastatakse LEADER-meetme raames antavast toetusest. "Üritused toimuvad kord kvartalis näiteks ettevõtete külastuste ja meeskonnakoolituste näol. Ootame liituma Ida- ja Lääne-Virumaalt inimesi, kelles on ettevõtlikkust," täpsustas Soosaar.