Lapsed said turvalise koolitee

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rõõmustas, et nüüdsest on Simuna lastel turvaline koolis käia. Rulluiskudel õõtsuv vallajuht märkis, et ta pole varem moderaatori rollis ussi näinud: lõbusa avapeo eestvedaja ning päevajuht oli kehastunud sinise- ja lillakirjuks röövikuks. Kohal olid ka meie maakonnast pärit riigikoguliikmed Siret Kotka-Repinski ja Kaido Höövelson ning riigihalduse minister Jaak Aab. Viimane haaras samuti mikrofoni ning soovis head õpetajate päeva.