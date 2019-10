Jüri Landberg pääseb asendusliikmena Rakvere volikogusse

Valimisliidu Rakvere Heaks nimekirjas valimistel 22 häälega paremuselt kolmanda tulemuse saavutanud Landberg on omaaegne Rägavere vallavanem ja Kunda linnapea.

Landberg kinnitas, et läheb igal juhul volikogusse. Ta märkis, et 1934. aastal pääses Rakvere linnavolikogusse ka tema vanaisa Eduard Landberg, kes kandideeris Kristlikkude Linnakodanikkude Koostöö nimekirjas. “Nii et saan vanaisa jälgedes käia,” lausus Jüri Landberg.