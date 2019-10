Repliik: kellele annaksid Nobeli?

Tellijale

Nobeli auhind on märk, et pärjatu on teinud midagi erakordset kogu inimkonna kontekstis. Kui füüsika- või meditsiiniauhind antakse enamasti uurimuste eest, mille ees on põhjust müts maha võtta, siis kirjandusauhinnale on vahel ootamatult langenud (poliit)korrektsuse vari. Rahuauhind ongi eelkõige maailmapoliitiline sõnum.