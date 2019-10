Kiri: piduplatsid kruusaaugus

Et Vallimäge piduplatsiks üles kaevata, peab olema pieteeditunnet. Ikkagi 10 000 aastat pärast jääaega on see mägi ja org niimoodi olnud ning nüüd siis naksti... Tasandame ja kohendame mäekülgesid, teeme nõlvadele uued betoonist istmed, et oleks kultuurne, sest muru peal istuda ei ole euroliidus enam sobilik.