Piim vajab rohkem väärindamist

Lehm on Tõnu Posti sõnul aidanud inimesel elada läbi aastatuhandete. “Kui oli lehm, oli süüa, kehakatet, väetist põllule,” sõnas ta. Mõne aja pärast hakkame aga Posti arvates lehmast rääkima ka kui energiaandjast. “Lehm annab oma seedimise käigus iga päev umbes 20 liitrit metaani – ühelt poolt on see kasvuhoonegaas, teisalt aga võimalus, mida kasutada,” kõneles Post.