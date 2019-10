Festhearti joonistasid filmid ja inimesed

Tellijale

Inimeste sõbralikkus ja soojus on need märksõnad, mis jäävad meenutama selleaastast Festhearti Risti koguduse kirikuõpetajale Annika Laatsile. Teist korda festivalil käinud pastor nentis, et ta võttis hingeharimiseks aega. “Need on filmid, mida oleks vaja vaadata haridusprogrammi osana, sest need avardavad maailmapilti ja kasvatavad tohutult empaatiat,” lausus Laats. Ta lisas, et need panevad mõtlema, milline on meist teistmoodi inimeste valu ja igatsus. “Nad samamoodi loodavad ja igatsevad ja vajavad armastust,” sõnas Laats.