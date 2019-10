Rägavere mõisa juures asuva põllu on vallutanud luiged, et süüa kõht enne pikka teekonda täis.

Nädalavahetusel Rägavere mõisa juures silma jäänud pilt on kõnekas. Nagu vanarahvas arvas, kured läinud – kurjad ilmad, haned – hallad maas ja luikede lend tähendab lume tulekut. Loodusmees Peeter Hussar kinnitas tõsiasja, et need, kes põllul einestavad on rändel olevad väikeluiged.