Kadrinas pälvis õpetajaks õppija stipendiumi kooli sotsiaalpedagoog Kai Tamm 

Värske stipendiaat Kai Tamm ütles, et stipendiumi olemasolu äratab huvi pedagoogi või tugispetsialisti ameti poole vaatavas noores, aga ka juba kogenud inimeses, kellel on soov ja huvi vahetada senine eriala õpetaja või tugispetsialisti ameti vastu. "Stipendium on pigem toeks ja kindlustunde tekitamiseks neile, kes ka ilma stipendiumi olemasoluta selle elukutse valiksid, samas näitab, et spetsialistid on stipendiumi pakkuvasse valda ja selle valla haridusasutustesse väga oodatud," sõnas Kai Tamm.

Kevadel Virumaa Teatajale antud intervjuus rääkis Kai Tamm, et ta on koolis töötades kogenud üht: iga päev on eelmisest niivõrd erinev, et rutiini ei teki. "Sotsiaalpedagoogina olen õppinud seda, et kiireid lahendusi tihtilugu ei ole," rääkis Tamm toona.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak sõnas, et on üldteada, et väljaspool suuremaid linnu on eriti keeruline leida kvalifitseeritud õpetajaid ja tugispetsialiste. Volikogu on juba mitu aastat plaani pidanud, kuidas kindlustada hariduse tulevik spetsialistidega. "Kevadsuvel võetigi vastu määrus, mille alusel tulevasi spetsialiste valda võiks meelitada. Loodame, et info levib ja järgmisel aastal on juba taotlejaid rohkem," ütles Pihlak.