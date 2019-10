Valdade ja linnade järgmiseid talimänge korraldab Viru-Nigula vald

"Lääne-Virumaa tahab ennast jätkuvalt tõestada," lausus Sepnik ja meenutas, et siinkandis olid samuti eelmised talimängud, kui neid organiseeris koostöös maakondliku spordiliiduga Kadrina vald. "Tõsi, väga suurt konkurentsi korraldusõiguse saamiseks pole, vaid pigem on vaja leida keegi, kes on valmis vastutuse võtma," lisas spordijuht. Ühe plussina tõi Ainar Sepnik välja, et omajagu turgutust saavad tänu spordimängudel osalevate harrastussportlaste võõrustamisele kohalikud majutuskohad ning toitlustajad.