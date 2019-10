Tellijale

Prefekt Tarvo Kruup ütles, et edaspidi tuleks politseinikuks pürgijatelt sisseastumiseksamitel küsida, kas nad on politseimuuseumis käinud. Eitavalt vastanud saadetaks siis esmalt muuseumi.

Küll aga tõstis suurem osa kadette käe, kui Kruup päris, kes on käinud Narvas. Prefekt rääkis, et piirilinnal ja Ida-Virumaal tervikuna on küljes negatiivne maine, et seal saab peksa või võib sattuda narkomaani süstla otsa.