Kundas tehakse teetöid mitmesugusel moel

Vallbaum nõustus, et eriti täbaras olukorras on seal jalakäijad, sest tee-ehitustanner on vihma käes porimülkaks muutunud. Vallajuhi sõnul on ehitajal palutud sinna killustikku visata, et jalakäijatel oleks võimalik liikuda. Paraku lubab ehitaja igal töökoosolekul seda teha, kuid järgmisel koosolekul tõdetakse, et lubadus on ikka täitmata.