Õpetajanna eluloo saatemuusika kaigub klaveril

Juta Tiitso laseb algatuseks lapsel veidi ... võimelda, sest harjutaja peab tundma, mis on vaba käsi. Algust tehakse niiviisi, et õpilane ja õpetaja lasevad käed rippu, justkui kantaks käes kotti. Mispärast? “Sest klaveril on käte asend selline, nagu hoiaks koolikotti. Lihtne,” ütleb Juta Tiitso.

Klaveritunnis on see harjutus ainus, mille ajal käed ei pea olema valmis klahvidele vajutama. Füüsis ja emotsioon on Juta meelest klahvpillis koos. Klaveris – võimsas ja huvitavas pillis, kus kõik on tasakaalus. Nõnda täiuslikult.