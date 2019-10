Lääne-Virumaa töövõimalused avanevad noortele Kredexi karjääriretkel

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul soovitakse programmiga noortele tutvustada mitmesuguseid ameteid just nende enda kodukohas. "Soovime aidata kaasa, et noortel oleks rohkem infot oma karjäärivalikute tegemiseks ning samas ka julgust mõelda ettevõtlikult. Selleks viime õpilasi ettevõtetesse kohapeale, et nad saaksid oma silmaga näha, milliseid tulevikuvõimalusi nende kodupiirkonna ettevõtted pakuvad," selgitas Aus, lisades, et kasu ekskursioonidest on kindlasti kahepoolne. "Praeguses tööturusituatsioonis, kus rahvastik vananeb ja töökäsi jääb aina vähemaks, on ka ettevõtted mõistnud, et on oluline panustada järelkasvu tagamisse."