Peeter Toominga nimelise fotopreemia konkurss tuleb taas

Sel aastal on fotokonkursi teema "Carl Sarapi ja Peeter Toominga jälgedes aastal 2019". Konkursile on oodatud fotoalbumist "55 aastat hiljem. Virumaa" üheksast erinevast kohast tehtud uued ülesvõtted.

Konkurss on ühtaegu nii uuenduslik kui ka nostalgiasse kalduv. Uuenduslik, kuna esimest korda on lubatud kogu fototöötluse ampluaa oma hiilguses. Ajaloolist mõõdet lisavad Carl Sarapi ja Peeter Toominga 1937. ja 1992. aasta fotojäädvustused, mis on konkursitööde lähtematerjaliks.