Keskkonnaamet menetleb Haljala valla kaevandusluba

Taotletava mäeeraldise pindala on 15,98 hektarit ja selle teenindusmaa pindala on 24,66 hektarit. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 31.12.2018 Kõldu liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 655 000 kuupmeetrit ja kaevandatav varu on 596 000 kuupmeetrit. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 40 000 kuupmeetrit, maavara kasutusaladeks on teede- ja tsiviilehitus ning ehitussegude valmistamine. Loa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat.