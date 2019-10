Siltide kleepimine kui poliitika lahutamatu osa

Tellijale

Populistlikuks ja demagoogiliseks tembeldavate siltide kleepimine on opositsiooni ja koalitsiooni esindajatele loomulik. Sest tänapäeval on see poliitilise võitluskultuuri lahutamatu osa. Kui soovid kedagi kritiseerida, kuid pole fakte, võta taskust mahlakas sõna “demagoogia” või “populism” – ja sellest piisab. Jätan autori üheksa esimest lõiku vahele ning alustan kümnendast, kus on esitatud mingil määral faktipõhised süüdistused.