Ettevõtjad vaatasid raamidest välja

Kuigi ettevõtjad räägivad harva läbikukkumisest, oli Nele Rogenbaumi sõnum ettevõtlike naiste konverentsil just see, et läbikukkumisel ei tohiks lasta end pidurdada. “See on okei. Minu Hollandi õppejõud ütles, et kes pole vähemalt korra pankrotis käinud, pole õige ettevõtja,” rääkis Nele Rogenbaum, kes jagas oma lugu sellest, kuidas ta plaan hotelli rajamisest läbi kukkus.