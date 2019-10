Kalijärv arvatakse kaitse alt välja

Tapa vallavanem Riho Tell ütles, et inimestele ongi parem, kui piiranguid on vähem. “Kalijärve kasutatakse intensiivselt ujumiskohana ja kaitsealuseid liike seal pole,” lausus Tell. Positiivseks pidas vallavanem ka seda, et kuna kaitseala piir nihutatakse Jäneda–Lehtmetsa maanteele, jääb kaitsealast välja ka hulk inimeste kodusid.

Keskkonnaameti teatel jäävad Kalijärvel, sõltumata kaitseala olemasolust, kehtima looduskaitseseadusest tulenevad piirangud ning järve kalda piiranguvööndi ulatus on 50 meetrit. Samuti on kaitseala piiridest välja jääval Jäneda linnamäel arheoloogiamälestisena oma kaitsetsoon. Üks argumente, miks Jäneda–Lehtmetsa maanteest ida poole jäävad alad Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisust välja arvatakse, on asjaolu, et seda piirkonda läbib kõrgepingeliin, mistõttu on ala looduslikkus liinikoridoris pöördumatult kahjustatud. Ka on Jäneda ümbruses palju matkaradasid.