Rakveres avati kiukanepipood

Esimese nädala jooksul on inimeste huvi poe vastu suur olnud. “Enamasti käivad muidugi nooremapoolsed inimesed, vanemad hoiavad teatud kuvandi tõttu esialgu eemale,” kommenteeris Undusk.

Viimasel ajal on Eestis ja kogu Euroopas kasvanud huvi kiukanepi vastu ning poode on avatud mitmel pool. “Peale seda, kui ma selle ettevõtte avasin, kuulsin veel mitmelt Rakvere inimeselt, et neil oli täpselt samasugune idee,” lisas Undusk.