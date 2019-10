Marti Kuusiku kohtuprotsess kuulutati kinniseks

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ütles, et jätab taotluse kohtu otsustada. Marti Kuusiku kaitsja vandeadvokaat Kristiina Lee ütles, et taotlus on põhjendatud äärmiselt delikaatsete isikuandmete tõttu, mis puudutavad Kuusiku perekonda. Lee märkis, et juba praegu, kui protsess ei ole veel alanudki, on meedia huvi selle vastu väga suur. Marti Kuusiku teine kaitsja, vandeadvokaat Küllike Namm nõustus kolleegi arvamusega.