Sõidueksamil ei loeta enam vigu, vaid hinnatakse oskusi tervikuna

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul on eelmisest määrusest möödas juba kaheksa aastat ning see oli vaja üle vaadata. "Meid ümbritsev ühiskond on pidevas muutumises. Mis kunagi oli päevakajaline, ei pruugi enam täna olla," ütles ta.